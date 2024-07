43-Jähriger droht Polizisten mit vermeintlichem Sprengstoff

Viernheim (dpa/lhe) - In Viernheim (Kreis Bergstraße) hat ein 43-Jähriger am Montag einen Polizeieinsatz in einem Schrebergarten ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war sie am frühen Nachmittag durch Angehörige des Mannes alarmiert worden, weil sich dieser in einer psychischen Ausnahmesituation befände. Nach dem Eintreffen mehrerer Streifen habe der Mann die Beamten bedroht und geäußert, dass er über Sprengmittel verfüge.