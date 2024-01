43.000 Tonnen italienische Pasta nach Hessen importiert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Etwa ein Sechstel der nach Hessen importierten Lebensmittel stammt aus Italien. Der Anteil liegt bei rund 17 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden anlässlich des Tags der italienischen Küche am 17. Januar mitteilte. So wurden im Jahr 2022 unter anderem knapp 66.000 pflanzliche Öle und Fette, 46.000 Tonnen Wein und über 43.000 Tonnen Nudeln importiert. Insgesamt wurden rund 396.000 Tonnen Nahrungs- und Genussmittel im Wert von knapp 1,1 Milliarden Euro aus Italien nach Hessen eingeführt. Im Vergleich zum Jahr 2021 sank diese Importmenge um ein knappes Prozent.