46-Jährige stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Wolfhagen (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wolfhagen (Kreis Kassel) ist eine 46-jährige Bewohnerin gestorben. Die Frau war am Freitag vergangener Woche mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie starb nach Angaben der Polizei am Montag. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.