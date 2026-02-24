50-Jähriger stirbt nach rätselhaftem Unfall auf Parkplatz
Ein 50-Jähriger wurde im Kreis Schwäbisch Hall schwer verletzt auf einem Parkplatz gefunden und starb im Krankenhaus. Die Ermittler vermuten einen Verkehrsunfall als Ursache.
Gaildorf (dpa/lsw) - Ein 50 Jahre alter Mann ist nach einem Vorfall auf einem Parkplatz in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) gestorben. Nach neuen Erkenntnissen deuten die Ermittlungen auf einen Verkehrsunfall als Ursache hin, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.
Der Mann war schwer verletzt auf dem Parkplatz einer Bankfiliale entdeckt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wo er später starb. Hinweise auf ein Gewaltdelikt gebe es nach derzeitigem Stand nicht, teilten die Ermittlungsbehörden weiter mit.
Den aktuellen Ermittlungen zufolge zog sich der 50-Jährige seine tödlichen Verletzungen mutmaßlich bei einem Verkehrsunfall zu. Die genauen Hintergründe sind weiterhin unklar.