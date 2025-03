50 vorläufige Festnahmen bei Durchsuchungen in Kassel

Kassel/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei Durchsuchungen in Kassel sind 50 Personen vorläufig festgenommen worden, weil gegen sie der anfängliche Verdacht des unerlaubten Aufenthalts besteht. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Frankfurt gemeinsam mitteilten, fanden die Durchsuchungen am Morgen in vier Objekten mit mehreren Wohnungen im Stadtgebiet statt. Die Maßnahmen richteten sich demnach gegen Beteiligte einer organisierten Gruppe, die des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern verdächtigt werden.