500 Liter altes Frittierfett gestohlen

Rätsel um jede Menge altes Frittierfett: Die Diebe hinterlassen leere Tonnen – doch wie verschwand so viel Öl unbemerkt?

Die Polizei ermittelt, wer das alte Frittierfett gestohlen hat (Symbolbild) Foto: Ina Fassbender/dpa/dpa-tmn
Sinsheim (dpa/lsw) - Fast 500 Liter altes Frittierfett sind aus der Außenanlage eines Schnellrestaurants gestohlen worden. Die Täter öffneten gewaltsam das Grundstückstor und entnahmen das Öl aus drei 160-Liter-Tonnen, die sie leer zurückließen, wie die Polizei mitteilte. Die Tat soll sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ereignet haben. 

Wie die Diebe das Altfett abtransportierten und wie hoch der entstandene Schaden ist, blieb vorerst unklar. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

