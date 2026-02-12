500 Liter altes Frittierfett gestohlen
Rätsel um jede Menge altes Frittierfett: Die Diebe hinterlassen leere Tonnen – doch wie verschwand so viel Öl unbemerkt?
Sinsheim (dpa/lsw) - Fast 500 Liter altes Frittierfett sind aus der Außenanlage eines Schnellrestaurants gestohlen worden. Die Täter öffneten gewaltsam das Grundstückstor und entnahmen das Öl aus drei 160-Liter-Tonnen, die sie leer zurückließen, wie die Polizei mitteilte. Die Tat soll sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ereignet haben.
Wie die Diebe das Altfett abtransportierten und wie hoch der entstandene Schaden ist, blieb vorerst unklar. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.