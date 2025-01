500 Liter Lösungsmittel laufen aus - drei Verletzte

Sulzbach (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Gefahrstoff im Main-Taunus-Kreis sind drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei Arbeiter hätten Hautkontakt mit dem Stoff gehabt, zudem habe ihn ein Mitglied der Rettungswagen-Crew eingeatmet, sagte ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden. Beim Umladen des Behälters in der Hauptstraße von Sulzbach waren den Angaben nach etwa 500 Liter ausgelaufen, ein Teil davon floss in die Kanalisation.