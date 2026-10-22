500 Meter langes Kupferkabel bei Umspannwerk gestohlen
In Nordhessen schlagen Kupferdiebe zu. Mit ihrer Beute gelingt ihnen unerkannt die Flucht. Wie ist die Tat abgelaufen?
Melsungen (dpa/lhe) - Unbekannte haben im Schwalm-Eder-Kreis fast 500 Meter Kupferkabel vom Gelände eines Umspannwerks gestohlen. Die Täter wickelten dazu das Kabel von einer auf dem Gelände gelagerten Rolle ab, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte. Der Diebstahl habe sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag ereignet.
Zunächst zerschnitten die Täter laut den Beamten einen Zaun am Umspannwerk und gelangten so auf das Gelände. Für den Abtransport ihrer Beute sei vermutlich ein größeres Fahrzeug genutzt worden, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen.