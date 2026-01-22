Bild
Brände

500.000 Euro Schaden - Lagerhalle vollständig abgebrannt

Die Feuerwehr kommt gegen einen Brand in einer Lagerhalle nicht an. Sie brennt komplett nieder. Der Schaden ist enorm.

Rund 500.000 Euro Schaden entstehen bei dem Brand einer Lagerhalle. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Rund 500.000 Euro Schaden entstehen bei dem Brand einer Lagerhalle. (Symbolbild)

Lichtenstein (dpa/lsw) - Eine Lagerhalle in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) ist vollständig abgebrannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. 

Am Donnerstag kurz vor ein Uhr verständigten mehrere Anwohner die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Abbrennen der Lagerhalle allerdings nicht verhindern. Die Polizei konnte keine Angaben dazu machen, was in der Halle gelagert wurde. Umliegende Gebäude waren von dem Feuer nicht betroffen. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

