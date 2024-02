55-Jähriger von Straßenbahn angefahren und schwer verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Darmstadt von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der 55-Jährige sei am Dienstagabend auf das Gleisbett der Linie 9 gelaufen und von der aus Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) kommenden Straßenbahn erfasst worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Warum der Mann auf die Schienen gelaufen ist, war zunächst unklar.