Nach gestoppter Auktion

600 Dokumente von NS-Opfern an Gedenkstätten übergeben

Eine geplante Auktion sorgte für Proteste – jetzt wurden Dokumente von Opfern des Holocaust an Gedenkstätten übergeben. Auch ein neues Gesetz ist auf dem Weg.

Hunderte persönliche Dokumente von NS-Opfern konnten dem privaten Handel entzogen werden. (Symbolbild) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa
Hunderte persönliche Dokumente von NS-Opfern konnten dem privaten Handel entzogen werden. (Symbolbild)

Düsseldorf (dpa) - Mehr als 600 persönliche Dokumente von Holocaust-Opfern, deren geplante Versteigerung internationale Proteste ausgelöst hatte, sind an Gedenkstätten und Archive übergeben worden. Zur Übergabe im NRW-Landtag kamen Vertreterinnen und Vertreter aus zehn deutschen Gedenkstätten und ehemaligen Konzentrationslagern, unter anderem Bergen Belsen, Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen und auch aus Hadamar, wo Tausende Menschen mit Behinderungen sowie Kranke von den Nazis getötet worden waren. 

Die Dokumente - darunter Lagerpostkarten, Täterbriefe und Lagergeld - waren von der Stiftung Auschwitz-Birkenau Anfang des Jahres aus einer abgesagten Auktion in Neuss bei Düsseldorf treuhänderisch übernommen worden. Ein Bündnis aus Kirche, Politik, Unternehmern und Journalisten hatte sich dafür eingesetzt, dass die NS-Dokumente in Archive der Gedenkstätten aufgenommen werden können.

Landtagspräsident André Kuper dankte den vielen Spenderinnen und Spendern, die den Ankauf der Dokumente möglich gemacht hatten. «600 Dokumente sind nun dem privaten Handel und Sammeln entzogen», sagte Kuper. «Sie kommen in die Gedenkstätten und Erinnerungsorte, die zeigen, welches Leid die Opfer erlitten und von welchem Hass die Täter getrieben waren.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Kommerzieller Handel soll künftig verboten werden

Inzwischen hat der Bundesrat eine Gesetzesinitiative zum Verbot des kommerziellen Handels mit persönlichen Dokumenten und Gegenständen von Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft beschlossen. Die Gesetzesinitiative war von NRW in die Länderkammer eingebracht worden. Nun muss sich der Bundestag mit dem Entwurf befassen.

Auslöser der Initiative aus NRW war die im letzten Moment gestoppte Auktion in Neuss im November 2025, auf der Hunderte Dokumente aus der NS-Zeit versteigert werden sollten. Darunter waren Briefe aus Konzentrationslagern, Gestapo-Karteikarten und weitere Unterlagen. Viele Stücke enthielten persönliche Informationen und Namen von Betroffenen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Israels Botschafter für Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten
Für Schüler

Israels Botschafter für Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten

Ron Prosor ist sich sicher, dass persönliche Erfahrungen Vorurteile abbauen können. Doch im Kampf gegen Judenhass brauche es auch konsequente Gesetzgebung, meint der Diplomat.

05.04.2026

Auktion von Holocaust-Dokumenten abgesagt
Holocaust-Zeugnisse

Auktion von Holocaust-Dokumenten abgesagt

Ein Neusser Auktionshaus wollte einen Judenstern und Dokumente von KZ-Häftlingen versteigern. Nach vehementen Protesten wurde die Auktion nach Angaben der Landesregierung abgesagt.

16.11.2025

Abi-Motto mit NS-Bezug: Pflicht zu Gedenkstätten-Besuchen?
Extremismusprävention

Abi-Motto mit NS-Bezug: Pflicht zu Gedenkstätten-Besuchen?

Kurz vor dem Abitur sucht ein Jahrgang nach dem Motto für seinen Abschluss. Und entscheidet sich für eines mit Bezug zur NSDAP. Das führt in Hessens Landtag zu einem Vorschlag. Das Echo ist geteilt.

26.06.2025

Sachsen

Empörung über AfD-Rede am Gedenktag für Holocaust-Opfer

Die AfD gilt in Sachsen als «gesichert rechtsextrem». Sollte einer ihrer Vertreter daher eine Rede zum Holocaust-Gedenken halten? In Freital zumindest ist das so geplant. Das stößt auf Kritik.

24.01.2024

Geschichte

Holocaust-Überlebende Éva Fahidi-Pusztai gestorben

Sie gehörte zu den bekanntesten Zeitzeuginnen des Holocaust und warnte heutige Generationen vor dessen Relativierung. Nun ist Éva Fahidi-Pusztai gestorben.

11.09.2023