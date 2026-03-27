64-Jähriger nach Polizeischüssen im Krankenhaus

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Bei einem Einsatz in Friedrichsdorf ist ein Mann durch Polizeischüsse verletzt worden. Wegen gemeldeter Streitigkeiten zwischen mehreren Personen seien die Beamten zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Seulberg (Hochtaunuskreis) gerufen worden, teilte die Polizei mit.

Dort trafen die Einsatzkräfte demnach auf einen 64 Jahre alten Mann, der an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll. Nach Polizeiangaben kam es hier zu einem weiteren Streit sowie zum Schusswaffengebrauch durch die Beamten. Dabei sei der Mann verletzt worden, er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei wurde zudem ein Messer sichergestellt. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.