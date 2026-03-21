68-Jähriger bei Streit getötet – Motiv weiter unklar
Nach einem tödlichen Streit in Wiesbaden hat die Polizei einen 38-Jährigen festgenommen. Das Motiv ist weiter unklar, die Ermittlungen laufen weiter.
Wiesbaden (dpa) - Nach der Tötung eines 68-jährigen Mannes in Wiesbaden ist das Motiv weiter unklar. Die Ermittlungen dauerten an, nähere Details zu den Hintergründen seien noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Tat hatte sich bei einem Streit in der Wiesbadener Innenstadt ereignet. Fahnder hatten einen 38-Jährigen als mutmaßlichen Täter festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitagabend mitgeteilt hatten. Er solle im Tagesverlauf dem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher.
Sanitäter waren am Freitag gegen 13.00 Uhr zu dem verletzten Mann gerufen worden. Sie konnten ihn aber nicht mehr retten, er starb kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen. Zur Art der Verletzungen wurden keine Details bekannt. Auch zum Verhältnis des Toten und des 38-Jährigen zueinander könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte der Polizeisprecher.
Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass der 68-Jährige mit einem anderen in Streit geraten war, die Auseinandersetzung eskalierte. Der 38-jährige mutmaßliche Täter war zunächst geflohen, konnte jedoch im Zuge der Ermittlungen von der Polizei festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen Totschlags ermittelt.