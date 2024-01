68-Jähriger stirbt bei Unfall in Kletterhalle

Neu-Anspach (dpa/lhe) - Ein 68-Jähriger ist in einer Kletterhalle in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) abgestürzt und ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag fiel der Mann am Donnerstagmittag aus einer Höhe von etwa zehn Metern zu Boden und erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Laut Polizei löste sich beim Abseilen das Sicherungsseil. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann eigenverantwortlich geklettert, sei also nicht von jemand anderem gesichert worden. Ein Hinweis auf Fremdverschulden liege nicht vor, sagte ein Polizeisprecher.