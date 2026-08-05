Notfall am Steuer

69-Jähriger stirbt nach Unfall auf Landesstraße

Ein Autofahrer verliert auf einer Landstraße die Kontrolle über seinen Wagen. Mutmaßlich steckt ein medizinischer Notfall dahinter.

Die Polizei war nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei war nach einem tödlichen Verkehrsunfall im Einsatz. (Symbolbild)

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Ein 69 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Unfall auf einer Landesstraße bei Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) gestorben. Der Mann sei am Dienstag mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls mit seinem Auto zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Anschließend kam das Auto von der Straße ab und prallte unter anderem gegen eine Feldwegüberführung. Der 69-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb.

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