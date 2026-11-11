Lüge über teure Medikamente

70.000 Euro Schaden - Telefonbetrüger bestehlen Frau

Eine Frau erhält einen Anruf - ihre Tochter brauche dringend lebenswichtige Medikamente, die extra eingeflogen werden müssten. Was die Frau nicht ahnt: Sie wird Opfer einer bekannten Masche.

Die Kriminellen kontaktierten das Opfer am Dienstagvormittag mittels einer anonymen Rufnummer. (Symbolbild) Foto: Wolf von Dewitz/dpa
Die Kriminellen kontaktierten das Opfer am Dienstagvormittag mittels einer anonymen Rufnummer. (Symbolbild)

Gelnhausen (dpa/lhe) - 25.000 Euro in bar und Goldbarren im Wert von 50.000 Euro sind nach einem betrügerischen Anruf zur Beute von Kriminellen im Main-Kinzig-Kreis geworden. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte, erhielt eine Frau in Gelnhausen am Dienstagvormittag einen Anruf, wonach ihre Tochter wegen eines angeblichen medizinischen Notfalls teure lebenswichtige Medikamente benötige.

Diese müssten eigens eingeflogen und bezahlt werden, machte der Anrufer der Frau weis. Aus Sorge um ihre Tochter habe sie sich auf die Forderung eingelassen und Bargeld sowie Goldbarren in eine Tasche gepackt, so die Polizei. Kurz darauf sei ein bislang unbekannter Abholer an ihrer Wohnung aufgetaucht und habe die Beute an sich genommen. 

Dass es sich um einen Betrug handelte, wurde der Frau den Angaben zufolge erst bewusst, als ihre Enkelin zu Besuch kam und die Behauptungen des Anrufers widerlegen konnte. Sie habe dann die Polizei verständigt, hieß es.

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