71-Jähriger verunglückt in Usingen mit E-Bike tödlich

Usingen (dpa/lhe) - Ein 71 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist in Usingen im Hochtaunuskreis tödlich verunglückt. Er sei am frühen Donnerstagabend auf einem Feldweg zwischen den Stadtteilen Eschbach und Wernborn mit einem Auto kollidiert und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der Unfall passierte auf einer Kreuzung. Der Radfahrer prallte gegen die rechte Seite des Autos und kam zu Fall, wie es hieß. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Weil ein Atemalkoholtest bei dem 22-jährigen Autofahrer einen Wert von 0,33 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.