71 Jahre alter Mann aus Fluss gerettet

Frankenberg (dpa/lhe) - Ein junger Mann hat einen 71-Jährigen in Frankenberg aus einem Fluss gerettet. Er habe den offensichtlich hilflos in der Nemphe liegenden Mann gesehen und herausgezogen, teilte die Polizei in Korbach am Montag mit. Dann habe er den stark unterkühlten, desorientierten Mann in den beheizten Raum einer nahen Firma gebracht, ihn mit Decken versorgt und den Notruf alarmiert. Die Rettungskräfte fuhren den Bewohner eines Seniorenheims nach dem Vorfall am Freitagmittag zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.