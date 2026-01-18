72-Jähriger übersieht Auto beim Abbiegen - drei Verletzte
Drei Menschen werden bei einem Zusammenstoß nahe Bad Homburg verletzt. Grund für den Unfall ist nach Polizeiangaben ein Abbiegefehler.
Bad Homburg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall nahe dem Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach sind drei Menschen verletzte worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 72-jähriger Autofahrer an einer Einmündung nach links Richtung Karben (Wetteraukreis) abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen einer 35-Jährigen, die mit einer 71 Jahre alten Beifahrerin unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden der 72-Jährige und die beiden Frauen verletzt. Alle Drei wurden zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, die beiden Autos waren nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf rund 17.000 Euro geschätzt.