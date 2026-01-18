Bild
Unfälle

72-Jähriger übersieht Auto beim Abbiegen - drei Verletzte

Drei Menschen werden bei einem Zusammenstoß nahe Bad Homburg verletzt. Grund für den Unfall ist nach Polizeiangaben ein Abbiegefehler.

Bei einem Unfall nahe dem Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach sind drei Menschen verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Bei einem Unfall nahe dem Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach sind drei Menschen verletzt worden. (Symbolbild)

Bad Homburg (dpa/lhe) - Bei einem Unfall nahe dem Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach sind drei Menschen verletzte worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 72-jähriger Autofahrer an einer Einmündung nach links Richtung Karben (Wetteraukreis) abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Wagen einer 35-Jährigen, die mit einer 71 Jahre alten Beifahrerin unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden der 72-Jährige und die beiden Frauen verletzt. Alle Drei wurden zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, die beiden Autos waren nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf rund 17.000 Euro geschätzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfall beim Abbiegen - sechs Menschen schwer verletzt
Zollernalbkreis

Unfall beim Abbiegen - sechs Menschen schwer verletzt

Beim Linksabbiegen stößt ein Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen - mit schweren Folgen für die sechs Insassen.

15.01.2026

85 Jahre alter Autofahrer stirbt nach Unfall in Bad Homburg
Medizinischer Notfall vermutet

85 Jahre alter Autofahrer stirbt nach Unfall in Bad Homburg

Ein 85-Jähriger fährt plötzlich zunächst auf die Gegenfahrbahn und dann in einen Grünstreifen. Beim Zusammenstoß mit anderen Autos wird er tödlich verletzt.

21.12.2025

Drei Verletzte nach Unfall beim Abbiegen
Auto übersehen

Drei Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Ein Mann möchte mit seinem Auto auf die Bundesstraße 14 einbiegen. Dabei übersieht er ein Auto auf der Bundesstraße. Es kommt zum Zusammenstoß.

14.09.2025

Sechs Verletzte nach Zusammenstoß beim Abbiegen
Notfälle

Sechs Verletzte nach Zusammenstoß beim Abbiegen

Am Samstag rücken die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf einer Bundesstraße aus. Kurz darauf fliegt ein Hubschrauber in ein Krankenhaus.

03.08.2025

Verletzte bei Unfall mit Traktor
Unfälle

Verletzte bei Unfall mit Traktor

Der Fahrer soll beim Abbiegen den Kleinwagen übersehen haben.

18.12.2024