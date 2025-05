76-Jährige verunglückt mit ihrem Auto tödlich

Fuldatal (dpa/lhe) - Eine 76 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Crash auf der Landesstraße 3232 zwischen Fuldatal und Immenhausen in Nordhessen so schwer verletzt worden, dass sie noch am Unfallort starb. Aus zunächst ungeklärter Ursache verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die Strecke im Landkreis Kassel sei mehrere Stunden voll gesperrt gewesen.