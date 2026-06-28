Unfälle

76-Jähriger stirbt bei Unfall in Freibad in Vellmar

Ein 76-Jähriger wird leblos im Schwimmbecken eines Freibads gefunden. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus, ermittelt aber zum genauen Unfallhergang.

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (Symbolbild)

Vellmar (dpa/lrs) - Bei einem Unfall in einem Freibad in Vellmar im Kreis Kassel ist ein 76 Jahre alter Mann gestorben. Er sei am Sonntagvormittag leblos in einem Schwimmbecken entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Vor Ort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos geblieben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden - die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

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