Obduktion angeordnet

77-Jährige tot im Bett gefunden – Polizei ermittelt

Eine 77-Jährige wird in Eppertshausen tot im Bett gefunden, ihr Ehemann alarmiert die Rettungskräfte. Verletzungen werfen Fragen auf – die Polizei ermittelt. Was bisher bekannt ist.

Die Verletzungen am Körper der Frau geben Rätsel auf. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Verletzungen am Körper der Frau geben Rätsel auf. (Symbolbild)

Eppertshausen (dpa/lhe) - Eine 77 Jahre alte Frau ist am Morgen in Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) tot in ihrem Bett entdeckt worden. Es seien Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mit. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 81-jährige Ehemann der Frau habe am Morgen die Rettungsleitstelle verständigt, da seine Frau regungslos im Bett lag. Der alarmierte Notarzt habe nur noch den Tod der Seniorin feststellen können. Der Mediziner habe die Polizei gerufen, da die 77-Jährige Verletzungen aufgewiesen habe. 

Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Obduktion an. Die Ermittlungen zur Herkunft der Verletzungen dauerten an. Aus Rücksicht auf das laufende Verfahren könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jugendlicher tot an See gefunden - Mordkommission ermittelt
Dormagen

Jugendlicher tot an See gefunden - Mordkommission ermittelt

Ein Spaziergänger macht eine schreckliche Entdeckung: An einem See in Dormagen liegt die Leiche eines Jugendlichen aus Eritrea. Seine Verletzungen deuten auf ein Tötungsverbrechen hin.

29.01.2026

Getötete Frau lag monatelang in Wohnung - Ehemann verhaftet
Kriminalität

Getötete Frau lag monatelang in Wohnung - Ehemann verhaftet

Sie sei monatelang auf der Arbeit vermisst worden, hieß es. Ihre Kollegen informierten die Polizei. Nun wurde die Frau tot in ihrer Wohnung gefunden. Was sind die Hintergründe?

02.04.2024

Kriminalität

23-Jährige tot in Salzgitter gefunden - Fahndung nach Täter

Eine Frau wird tot in ihrer Wohnung in Salzgitter in Niedersachsen gefunden. Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein möglicher Täter soll auf der Flucht sein.

12.02.2024

Unfall

Frau nach Diskobesuch ertrunken - Obduktion angeordnet

Ein Besuch bei einer Faschingsfeier in einer Diskothek in Thüringen nimmt ein tragisches Ende: Eine Mutter von vier Kindern stürzt auf dem Nachhauseweg in einen Fluss und stirbt.

12.02.2024

Werra-Meißner-Kreis

87-Jährige tot aufgefunden: Ehemann unter Verdacht

01.07.2023