77-Jährige tot im Bett gefunden – Polizei ermittelt
Eine 77-Jährige wird in Eppertshausen tot im Bett gefunden, ihr Ehemann alarmiert die Rettungskräfte. Verletzungen werfen Fragen auf – die Polizei ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Eppertshausen (dpa/lhe) - Eine 77 Jahre alte Frau ist am Morgen in Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) tot in ihrem Bett entdeckt worden. Es seien Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen mit.
Der 81-jährige Ehemann der Frau habe am Morgen die Rettungsleitstelle verständigt, da seine Frau regungslos im Bett lag. Der alarmierte Notarzt habe nur noch den Tod der Seniorin feststellen können. Der Mediziner habe die Polizei gerufen, da die 77-Jährige Verletzungen aufgewiesen habe.
Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Obduktion an. Die Ermittlungen zur Herkunft der Verletzungen dauerten an. Aus Rücksicht auf das laufende Verfahren könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden, hieß es.