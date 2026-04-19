Landkreis Ludwigsburg

77-Jähriger stirbt bei Autounfall

Ein älterer Mann verunglückt alleinbeteiligt in Markgröningen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Polizei ermittelt, wie genau es zu dem Unfall kam. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei ermittelt, wie genau es zu dem Unfall kam. (Symbolbild)

Markgröningen (dpa/lsw) - Ein 77-Jähriger ist bei einem Autounfall im Landkreis Ludwigsburg verstorben. Ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer in Markgröningen alleinbeteiligt verunglückte. Die Unfallursache sei noch unbekannt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

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