Frankfurt (dpa/lhe) - Eine 80-Jährige ist im Frankfurter Stadtteil Bornheim von einem Lkw erfasst worden und gestorben. Die Unfallaufnahme lief am Donnerstagabend noch, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ein Sachverständiger fertige ein Gutachten an. Details zum Hergang des Unfalls, der sich bereits am Nachmittag ereignet hatte, nannte der Sprecher zunächst nicht.