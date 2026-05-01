Von Auto erfasst

81-jähriger Motorradfahrer kommt bei Kollision ums Leben

Auf einer Landstraße im Wetteraukreis gerät ein Autofahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort stößt er frontal mit einem Motorradfahrer zusammen. Für den kommt jede Hilfe zu spät.

Die Polizei sperrte die Unfallstrecke für die Dauer der Unfallaufnahme. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei sperrte die Unfallstrecke für die Dauer der Unfallaufnahme. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Ein 81 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Wetteraukreis tödlich verletzt worden. Der Mann sei zwischen Reichelsheim und Weckesheim mit dem Auto eines 73-Jährigen kollidiert, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Der Autofahrer sei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen, hieß es von den Ermittlern.

Der 81-Jährige starb laut den Einsatzkräften noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung des Unfallherganges sei von der Staatsanwaltschaft Gießen ein Gutachter hinzugezogen worden, hieß es.

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