82-Jährige läuft durch Frankfurter S-Bahntunnel

Frankfurt (dpa/lhe) - Eine 82 Jahre alte Frau ist auf die Gleise eines S-Bahntunnels in Frankfurt gelaufen und von der Polizei gerettet worden. Die Frau sei nach dem Vorfall am Donnerstag zunächst orientierungslos gewesen und habe nicht gewusst, wo sie war, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Sie sei vom Regionalbahnhof am Flughafen Frankfurt in den Tunnel gelaufen.