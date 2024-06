Ortenberg (dpa/lhe) - Ein 83 Jahre alter Mann ist am Mittwoch bei einem Traktorunfall im Wetteraukreis ums Leben gekommen. Der Mann sei am Vormittag in Ortenberg von seinem eigenen Traktor überrollt und tödlich verletzt worden, teilte die Polizei in Gießen am Mittwoch mit. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Ein Sachverständiger soll den Unfall rekonstruieren.