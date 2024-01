84-Jährige in Bustür eingeklemmt und mitgeschleift

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel ist eine Frau mit ihrem Arm in der Tür eines Busses eingeklemmt und einige Meter mitgeschleift worden. Die 84-Jährige sei bei dem Unfall am Freitagmorgen schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Lebensgefahr soll nach bisherigem Kenntnisstand nicht bestehen.