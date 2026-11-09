84-Jähriger nach tödlichem Axtangriff auf Ehefrau verurteilt
Er soll im Streit seine Frau tödlich verletzt haben. Nun hat das Landgericht Mosbach sein Urteil verkündet: Der Mann erhält eine langjährige Haftstrafe - doch nicht nur das.
Mosbach/Großrinderfeld (dpa/lsw) - Ein 84 Jahre alter Mann ist nach einem tödlichen Angriff mit einer Axt auf seine Ehefrau wegen Totschlags verurteilt worden. Das Landgericht Mosbach verhängte eine neunjährige Haftstrafe, wie eine Sprecherin bestätigte.
Zuvor muss der Deutsche nach dem Willen des Gerichts allerdings in die Psychiatrie. «Im Hinblick auf die Demenzerkrankung des Angeklagten ist das Gericht von einer verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten ausgegangen», hieß es in einer Stellungnahme. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Schläge mit der flachen Rückseite einer Axt auf den Kopf
Der Senior soll laut Anklage bei einem Streit in Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) am 12. Mai seiner 77 Jahre alten Ehefrau mit der flachen Rückseite einer Axt mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Die Frau erlitt den Angaben zufolge schwere Kopfverletzungen, an denen sie starb. Der 84-Jährige saß seither in Untersuchungshaft.
Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hatten laut Gericht eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren sowie die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Die Verteidigung hatte demnach eine Haftstrafe von vier Jahren sowie ebenfalls die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Laut der Sprecherin kann zu einem späteren Zeitpunkt ein Gericht entscheiden, dass die Voraussetzungen für die Unterbringung in der Psychiatrie in dem Fall nicht mehr gegeben sind. Dann müsste der Mann seine Haftstrafe antreten.