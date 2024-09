85-Jähriger stirbt nach Autounfall

Volkmarsen (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Nordhessen ist ein 85-Jähriger gestorben. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall auf einer Landstraße zwischen Volkmarsen und dem nordrhein-westfälischen Welda. Der Senior aus Trendelburg kam den Angaben zufolge mit seinem SUV aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Kurve nach links von der Straße ab und fuhr in die Böschung. Das Auto überschlug sich mehrfach, der Fahrer wurde eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort starb der 85-Jährige.