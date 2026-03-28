Unfälle

85-Jähriger von Motorrad erfasst – schwere Kopfverletzungen

Ein 17-jähriger Motorradfahrer übersieht in Kriftel einen Fußgänger. Der Zusammenstoß endet für den 85-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen.

Der 85 Jahre alte Fußgänger wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Der 85 Jahre alte Fußgänger wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Kriftel (dpa/lhe) - Ein 85 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Freitagmittag eine Straße überqueren. Dabei habe ihn ein 17-jähriger Motorradfahrer übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen. 

Der 85-Jährige sei gestürzt und habe schwere Kopfverletzungen erlitten. Laut Polizei wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

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