Wiesbadener Kreuz

A3 bei Wiesbaden: Schäden durch Hitze

Die Hitzewelle bremst Autofahrer aus: Bis zur Reparatur des Schadens auf der Autobahn gilt Tempo 80. Welcher Streckenabschnitt betroffen ist.

Wegen Hitzeschäden muss langsamer gefahren werden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Wegen Hitzeschäden muss langsamer gefahren werden. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hitzewelle hat Schäden auf der Autobahn 3 nahe Wiesbaden verursacht. Zwischen dem Mönchhofdreieck und dem Wiesbadener Kreuz dürfe in Richtung Köln bis auf weiteres maximal mit Tempo 80 gefahren werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Eine Reparatur sei erst bei niedrigeren Temperaturen möglich. Weitere Hitzeschäden auf Hessens Autobahnen, Bundes- und Landstraßen waren zunächst nicht bekannt.

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