A4 bei Bad Hersfeld wird voll gesperrt
Riesige Fertigteile sollen auf die Autobahn bei Bad Hersfeld eingebaut werden. Wann die Bauarbeiten erfolgen.
Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 4 bei Bad Hersfeld am nächsten Wochenende (24.-26. Juli) von Freitagabend bis Sonntagmorgen voll gesperrt. Betroffen seien beide Fahrtrichtungen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Von Freitagabend, 23 Uhr, bis Sonntagmorgen, 5 Uhr, kann die Straße nicht befahren werden. Der Verkehr wird umgeleitet.
Der Grund für die Sperrung ist der Einhub von neun, jeweils über 36 Meter langen und 85 Tonnen schweren Fertigteilen. Dieser erfolgt im Zuge der Erneuerung der A4. Für den Einhub werden zwei Autokrane benötigt.