In Fahrtrichtung Westen

A4 bei Wildeck wegen Lkw-Brand teilweise gesperrt

Nach einem Lkw-Brand bleibt die A4 bei Wildeck in Richtung Westen gesperrt. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Am Sattelzug ist nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Am Sattelzug ist nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. (Symbolbild)

Wildeck (dpa) - Wegen eines Lkw-Brands ist die Autobahn 4 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg gesperrt worden. Der Motorraum des Lastwagens habe in der Nacht auf Mittwoch vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Der 52-jährige Fahrer habe das Feuer bemerkt, sein Gespann kurz hinter der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt und sich aus dem Führerhaus gerettet. Wenig später hätte die Zugmaschine und der Auflieger bereits im Vollbrand gestanden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten bleibe die Fahrbahn kurz vor der thüringischen Grenze in Richtung Westen noch gesperrt, hieß es. Durch den Brand sei der Straßenbelag großflächig beschädigt worden, wie hoch der dadurch entstandene Sachschaden war, war zunächst unklar. An dem Lkw ist nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
A5 nach Unfall mit zwei Lkw gesperrt
300.000 Euro Schaden

A5 nach Unfall mit zwei Lkw gesperrt

Auf der A5 bei Alsfeld sind zwei Lkw zusammengestoßen. Die Fahrbahnen in Richtung Norden sind vorerst gesperrt.

14.10.2025

A4 wegen Lkw-Brand stundenlang gesperrt
Hoher Sachschaden

A4 wegen Lkw-Brand stundenlang gesperrt

Ein technischer Defekt setzt einen Lkw auf der A4 in Brand. Die Folge: stundenlange Sperrung und hoher Sachschaden – auch für Autofahrer gab es lange Wartezeiten.

20.09.2025

A5 nach Brand eines Sattelaufliegers teilweise gesperrt
Einsatz nahe Butzbach

A5 nach Brand eines Sattelaufliegers teilweise gesperrt

Kurz hinter dem Gambacher Kreuz gerät auf der A5 ein Sattelauflieger in Brand. Das sorgt zeitweise für eine Vollsperrung der Fahrbahn.

30.05.2025

Lkw kippt auf A7 um und gerät in Vollbrand
Landkreis Fulda

Lkw kippt auf A7 um und gerät in Vollbrand

Aus noch ungeklärter Ursache kommt ein Lkw-Fahrer auf der A7 von der Fahrbahn ab. Der Laster kippt um und beginnt zu brennen. Zeugen eilen herbei, um den Fahrer zu retten.

13.05.2025

Lkw nach Unfall bei Wildeck ausgelaufen - A4 gesperrt
In Absperrung gefahren

Lkw nach Unfall bei Wildeck ausgelaufen - A4 gesperrt

Bei Wildeck kommt es zu einem Unfall mit einem Lkw – Kraftstoff tritt aus. Das hat Folgen für Autofahrer in der Region.

21.09.2024