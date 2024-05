A45 zwischen Dillenburg und Herborn West voll gesperrt

Dillenburg (dpa/lhe) - Die Autobahn 45 wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Herborn West voll gesperrt. Betroffen sind davon Fahrerinnen und Fahrer in Richtung Frankfurt, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilte. Derzeit werde die Fahrbahn zwischen den Talbrücken Marbach und Lützelbach auf sechs Streifen ausgebaut. In der Nacht würden Nachmarkierungsarbeiten vorgenommen. Von 21.00 Uhr am Dienstag bis 5.30 Uhr am Mittwoch ist der Abschnitt im Lahn-Dill-Kreis dafür voll gesperrt. Der Verkehr soll über die Umleitung 38 weiter fließen.