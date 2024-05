A5 nach tödlichem Unfall bei Bensheim voll gesperrt

Bensheim (dpa/lhe) - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall ist die Autobahn 5 zwischen Bensheim und Zwingenberg voll gesperrt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde ein Mann auf der Fahrbahn in Richtung Zwingenberg von einem Fahrzeug angefahren. Er starb noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er aus einem auf dem Standstreifen parkenden Kleintransporter ausgestiegen und auf die Fahrbahn gelaufen sein. Warum der Mann auf die Fahrbahn gelaufen war, war demnach zunächst unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, ein Sachverständiger soll dabei helfen. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.