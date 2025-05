A6 am Wochenende gesperrt - was Autofahrer wissen müssen

Sinsheim (dpa/lsw) - Wegen Arbeiten an einer Brücke wird die Autobahn 6 am Wochenende zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau in Richtung Nürnberg gesperrt. Die Sperrung sei von Samstag um 22.00 Uhr bis Sonntag um 22.00 Uhr geplant, sagte eine Sprecherin der Autobahngesellschaft ViA6West. Bei den Arbeiten handelt es sich laut einer Mitteilung um Instandsetzungsarbeiten.