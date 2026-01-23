Bild
Verkehr

A671 und Mainbrücke Hochheim erneut gesperrt

Wegen Instandsetzungsarbeiten bleibt die Mainbrücke Hochheim auf der A671 erneut ab Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt. Welche Umleitungen jetzt eingerichtet werden.

Ab Montagmorgen soll der Verkehr auf der Strecke wieder laufen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Ab Montagmorgen soll der Verkehr auf der Strecke wieder laufen. (Symbolbild)

Hochheim am Main (dpa) - Ab dem heutigen Abend (22.00 Uhr) wird die Mainbrücke Hochheim über das Wochenende erneut voll gesperrt. Für Instandsetzungsarbeiten an der Brücke seien temporäre Vollsperrungen der Autobahn 671 zwischen den Anschlussstellen Hochheim Süd und Gustavsburg nötig, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Ab Montagmorgen (5.00 Uhr) solle der Verkehr dann wieder laufen. Bereits am vergangenen Wochenende war die Strecke gesperrt.

Umleitungen in beiden Fahrtrichtungen

Großräumige Umleitungen in die Fahrtrichtungen Darmstadt und Wiesbaden sollen eingerichtet werden. In Fahrtrichtung Darmstadt soll der Verkehr ab dem Schiersteiner Kreuz über die A643, A60 und A67 führen. Weitere Umleitungen bestehen ab dem Wiesbadener Kreuz über die A3 und A67 sowie ab der Anschlussstelle Wiesbaden-Erbenheim über die A66. 

In Fahrtrichtung Wiesbaden soll der Verkehr ab dem Rüsselsheimer Dreieck über die A3 umgeleitet werden. Ab dem Mainspitz-Dreieck sollen Umleitungen über die A60 und A643 beziehungsweise über die A60, A67 und A3 eingerichtet werden. 

Vorarbeiten für Brückensanierung

Hintergrund für die Sperrungen sind nach Angaben der Autobahn GmbH Vorarbeiten für den im Frühjahr 2026 geplanten Austausch der Fahrbahnübergänge der Mainbrücke Hochheim. Über den konkreten Zeitpunkt der Maßnahme will die Autobahn GmbH gesondert informieren.

