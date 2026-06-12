Bauarbeiten auf Autobahn

A8 bei Pforzheim gesperrt – Was Autofahrer wissen müssen

Bauarbeiten, Sperrung und ein Appell: Wer am Wochenende auf der A8 unterwegs ist, sollte dem Navi nicht blind folgen. Welches Autobahnstück betroffen ist und welche Umleitung es gibt.

Autofahrer sollen «Schleichwege» vermeiden und der offiziellen Umleitung folgen (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa
Autofahrer sollen «Schleichwege» vermeiden und der offiziellen Umleitung folgen (Archivbild)

Pforzheim (dpa) - Achtung Baustelle - auf der ohnehin staugeplagten Autobahn 8 bei Pforzheim ist in den nächsten Tagen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Weil die Straßendecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord repariert werden muss, wird dort über das Wochenende die Fahrbahn Richtung Stuttgart gesperrt; die in Richtung Karlsruhe ist laut der Autobahn GmbH Südwest nicht betroffen. 

Sperrung vom Abend an bis Montagfrüh

Los geht's am Abend um 21.00 Uhr, die Arbeiten sollen Montagfrüh um 5.00 Uhr beendet sein. Die Umleitung ist den Angaben zufolge ausgeschildert - von anderen Schleichwegen wird demnach abgeraten. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten ihre Navis ausschalten und der offiziellen Umleitungsstrecke folgen. «Diese sind mit den Behörden, Gemeinden, der Polizei und den Rettungsdiensten abgestimmt», hieß es.

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