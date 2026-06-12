A8 bei Pforzheim gesperrt – Was Autofahrer wissen müssen

Pforzheim (dpa) - Achtung Baustelle - auf der ohnehin staugeplagten Autobahn 8 bei Pforzheim ist in den nächsten Tagen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Weil die Straßendecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord repariert werden muss, wird dort über das Wochenende die Fahrbahn Richtung Stuttgart gesperrt; die in Richtung Karlsruhe ist laut der Autobahn GmbH Südwest nicht betroffen.

Sperrung vom Abend an bis Montagfrüh