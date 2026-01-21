Bild
Verkehr

A8 nach Unfall bei Pforzheim voll gesperrt

Wer mit dem Auto von Stuttgart nach Karlsruhe will, muss Einschränkungen einplanen: Auf der A8 gibt es eine Vollsperrung. Ein Rettungshubschrauber landet.

Nach einem Unfall auf der A8 ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Nach einem Unfall auf der A8 ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Die Autobahn 8 ist nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Pforzheim voll gesperrt worden. Er ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Bei dem Unfall waren drei Fahrzeuge, darunter Lastwagen, beteiligt. Der Hergang war zunächst unklar.

