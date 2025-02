A81 nach Unfall in Engelbergtunnel teilweise gesperrt

Gerlingen (dpa/lsw) - Die Autobahn 81 ist wegen eines Unfalles im Engelbergtunnel weiterhin in Richtung Stuttgart gesperrt. Dies werde auch den Berufsverkehr betreffen, meinte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die Spur Richtung Heilbronn und Würzburg aus Richtung Stuttgart wurde am Morgen gegen 7.00 Uhr wieder freigegeben.