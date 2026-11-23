Zürich (dpa) - Der baden-württembergische Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg soll an das Schweizer Technologieunternehmen ABB verkauft werden. Für die Übernahme würden 2,65 Milliarden Dollar (2,41 Mrd. Euro) gezahlt, teilte ABB am Montag in Zürich mit. Der Konzern erweitert damit sein Angebot für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie industrielle Kühlsysteme.

Ziehl-Abegg stellt energieeffiziente Ventilatoren, integrierte Elektromotoren, Lüftungs- und Steuerungstechnik her und beschäftigt rund 6300 Mitarbeiter. Der Eigenkapitalwert des Unternehmens aus Künzelsau wird auf 2,22 Milliarden Dollar beziffert. Das Familienunternehmen dürfte 2026 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Dollar erzielen.

ABB beabsichtigt nach eigenen Angaben, den Hauptsitz von Ziehl-Abegg in Künzelsau beizubehalten. Deutschland sei gemessen am Umsatz der drittgrößte Markt von ABB, wobei hier rund 8.300 Mitarbeiter an 35 Standorten beschäftigt werden.

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