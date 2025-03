Abgang im Sommer? Doan könnte zum Millionen-Transfer werden

Freiburg (dpa/lsw) - Dribbelkünstler Ritsu Doan könnte wie einst Nico Schlotterbeck, Matthias Ginter und Co. der nächste Millionen-Transfer für den SC Freiburg werden. Der japanische Nationalspieler ist in dieser Saison für die Badener so wertvoll wie nie. Ein Abschied nach drei Jahren ist zumindest nicht ausgeschlossen. Der 26-Jährige hat sich wahrscheinlich auf die Wunschliste einiger Clubs gespielt und kann am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin weiter für sich werben.