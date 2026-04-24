Weil am Rhein

Abgeschobener Straftäter kehrt zurück - Festnahme an Grenze

Trotz Einreisesperre kehrt ein verurteilter Straftäter nach Deutschland zurück. Die Bundespolizei nimmt ihn am Grenzübergang fest. Nach der Haft droht ihm erneut die Abschiebung.

Nach seiner Abschiebung kehrte ein 28-Jähriger trotz Einreisesperre zurück. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Nach seiner Abschiebung kehrte ein 28-Jähriger trotz Einreisesperre zurück. (Symbolbild)

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Die Bundespolizei hat am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 28-jährige Albaner war mit einem Fernbus aus Italien eingereist, wie die Bundespolizei mitteilte.

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Der Mann war den Angaben zufolge bereits 2023 wegen schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls rechtskräftig zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Nachdem er einen Teil seiner Strafe verbüßt hatte, war er in sein Heimatland abgeschoben worden. Zugleich galt eine mehrjährige Einreisesperre für Deutschland. 

Bei der erneuten Einreise wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort muss er eine Restfreiheitsstrafe von 676 Tagen verbüßen. Nach Haftende droht ihm erneut die Abschiebung.

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