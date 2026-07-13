Abiturienten in Hessen erzielen Schnitt von 2,24

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Schnitt haben Schülerinnen und Schüler in Hessen das Abitur in diesem Jahr mit einer Durchschnittsnote von 2,24 absolviert. Das teilte das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen mit. Demnach bestanden 95,2 Prozent aller Teilnehmenden das Abitur - das sind 21.560 von 22.654 hessischen Schülerinnen und Schüler, die damit den höchsten Schulabschluss erreicht haben.

«Auch in diesem Jahr zeigen die Zahlen wieder, wie gut Schülerinnen und Schüler in Hessen durch die Oberstufe und die Prüfungen begleitet und für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben vorbereitet werden», sagte Bildungsminister Armin Schwarz (CDU). Insgesamt 982 Schülerinnen und Schüler erzielten die Abschlussnote 1,0 (4,6 Prozent) - davon drei Abiturienten sogar mit der Höchstpunktzahl von 900 Punkten.

4,8 Prozent der Prüflinge bestanden das Abitur nicht. Im vergangenen Jahr lag der Schnitt laut Ministerium mit 2,26 über dem diesjährigen. Die schriftlichen Abiturprüfungen im Jahr 2027 sollen vom 15. April bis zum 5. Mai stattfinden.