Bildung

Abiturienten in Hessen erzielen Schnitt von 2,24

Abitur geschafft: 21.560 Jugendliche in Hessen feiern den höchsten Schulabschluss. Wenige Schüler erzielten sogar die Maximalpunktzahl von 900 Punkten.

Rund 95 Prozent der hessischen Schüler und Schülerinnen haben das Abitur 2026 bestanden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Rund 95 Prozent der hessischen Schüler und Schülerinnen haben das Abitur 2026 bestanden. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Schnitt haben Schülerinnen und Schüler in Hessen das Abitur in diesem Jahr mit einer Durchschnittsnote von 2,24 absolviert. Das teilte das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen mit. Demnach bestanden 95,2 Prozent aller Teilnehmenden das Abitur - das sind 21.560 von 22.654 hessischen Schülerinnen und Schüler, die damit den höchsten Schulabschluss erreicht haben.

«Auch in diesem Jahr zeigen die Zahlen wieder, wie gut Schülerinnen und Schüler in Hessen durch die Oberstufe und die Prüfungen begleitet und für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben vorbereitet werden», sagte Bildungsminister Armin Schwarz (CDU). Insgesamt 982 Schülerinnen und Schüler erzielten die Abschlussnote 1,0 (4,6 Prozent) - davon drei Abiturienten sogar mit der Höchstpunktzahl von 900 Punkten.

4,8 Prozent der Prüflinge bestanden das Abitur nicht. Im vergangenen Jahr lag der Schnitt laut Ministerium mit 2,26 über dem diesjährigen. Die schriftlichen Abiturprüfungen im Jahr 2027 sollen vom 15. April bis zum 5. Mai stattfinden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Abitur 2026: Für 182 Schüler in Weinheim wird es jetzt ernst
Bildung

Abitur 2026: Für 182 Schüler in Weinheim wird es jetzt ernst

Mit Latein beginnen die schriftlichen Prüfungen an den allgemeinbildenden Gymnasien. Wie der Auftakt lief und wie es für die Schüler weitergeht.

17.04.2026

Hessens Abitur beginnt – 23.700 Prüflinge am Start
Bildung

Hessens Abitur beginnt – 23.700 Prüflinge am Start

Die Osterferien sind vorbei, an fast 300 Schulen wird um Abiturruhe gebeten. Auch die Abschlussprüfungen anderer Bildungsgänge beginnen bald. Was sagen der Kultusminister und eine Lehrergewerkschaft?

15.04.2026

Hessische Abiturienten erzielen Schnitt von 2,26
Bildung

Hessische Abiturienten erzielen Schnitt von 2,26

5,1 Prozent absolvierten ihr Abitur mit der Traumnote 1,0. 4 Prozent der Schülerinnen und Schüler bestanden die Prüfungen nicht.

17.07.2025

Die Abitur-Prüfungen in Hessen rücken näher
Schulabgänger im Lernstress

Die Abitur-Prüfungen in Hessen rücken näher

Am 24. April sind zunächst alle Prüflinge dran, die eine Arbeit im Fach Biologie schreiben. Aber nicht nur für Abiturienten stehen in den nächsten Wochen die Abschlussklausuren an.

19.04.2025

5,5 Prozent der Abi-Prüflinge sind durchgefallen
Schulabschluss

5,5 Prozent der Abi-Prüflinge sind durchgefallen

Rund 23.300 Abiturientinnen und Abiturienten haben dieses Jahr in Hessen ihre Prüfungen geschrieben. Nicht alle sind erfolgreich.

23.07.2024