Abkochgebot für Trinkwasser in Wiesbaden bleibt bestehen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Menschen in der Wiesbadener Innenstadt sollen ihr Trinkwasser weiter abkochen. Das vorsorgliche Abkochgebot war wegen eines festgestellten Bakteriums in Kraft getreten und bleibt bis zum Abschluss der noch laufenden Untersuchungen bestehen, wie die Stadt mitteilte.

Seit dem 25. September seien die Wasserversorgungsbetriebe intensiv mit Leitungsspülungen und Probenahmen beschäftigt. Weitere Untersuchungen seien unter anderem am Freitag und am kommenden Dienstag geplant. Frühestens am 8. Oktober rechne man mit Ergebnissen für eine weitere Bewertung.

Wann kann das Abkochgebot aufgehoben werden?

Damit das Abkochgebot aufgehoben werden kann, müssen laut Stadt drei aufeinanderfolgende und unauffällige Untersuchungsergebnisse von allen Entnahmestellen vorliegen. Zwischen den Untersuchungen muss jeweils ein zeitlicher Abstand von mindestens zwei und maximal vier Tagen liegen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum