Ablauf eines Asylverfahrens

Wie läuft ein Asylverfahren in Deutschland ab?

Ein Teilnehmer sitzt in einem Sprachkurs. Foto: Jörg Halisch/dpa
Ein Teilnehmer sitzt in einem Sprachkurs.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Stellt man in Deutschland einen Asylantrag, erhält man eine Aufenthaltsgestattung und ist dann Asylbewerber oder Asylbewerberin. Zuvor gilt man als Asylsuchender oder Asylsuchende. Es folgt unter anderem eine persönliche Anhörung.

Bei einer positiven Entscheidung erhält man eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Gegen eine negative Entscheidung kann man klagen. Wird im Ergebnis kein Schutz gewährt, ist man grundsätzlich verpflichtet, das Land zu verlassen. 

Eine Duldung kann aus mehreren Gründen erteilt werden, beispielsweise, wenn durch eine Abschiebung eine Familie auf unvertretbare Art und Weise getrennt werden würde oder aufgrund einer schweren Erkrankung.

