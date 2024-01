Absichtlich in Kindergruppe gefahren: Urteil rechtskräftig

Kassel/Witzenhausen (dpa) - Das Urteil gegen einen psychisch kranken Mann, der mit seinem Auto im Werra-Meißner-Kreis absichtlich in eine Gruppe von Schulkindern gefahren war, ist rechtskräftig. Seine Revision sei verworfen worden, teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Dienstag seine Entscheidung mit.