Großes Energieprojekt

Abwärme aus Rechenzentrum soll 1.100 Wohnungen heizen

Serverwärme statt Erdgas: Für ein ganzes Wohnquartier in Frankfurt beginnt ein großes Wärmewende-Projekt. Das wird aber dauern.

Durch die Kühlung der Server in einem Rechenzentrum entsteht Abwärme. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Durch die Kühlung der Server in einem Rechenzentrum entsteht Abwärme. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 1.100 Wohnungen im Frankfurter Gallusviertel sollen künftig komplett mit Abwärme aus einem benachbarten Rechenzentrum beheizt werden. Die Wohnungsbaugesellschaft ABG, der Energieversorger Mainova und der Rechenzentrumsbetreiber Telehouse stellten dafür nun ein Konzept vor. 

Demnach soll die Versorgung von Herbst 2027 an schrittweise von Erdgas auf Abwärme umgestellt werden, pro Jahr betreffe das etwa 80 Wohnungen. Im Jahr 2040 soll dann in der ganzen Friedrich-Ebert-Siedlung nur noch mit Serverabwärme geheizt werden können. Es sei eines der größten Projekte dieser Art in Deutschland, erklärten die beteiligten Unternehmen.

Temperatur der Abwärme wird durch Pumpen erhöht

Die Serverabwärme, die bei der Kühlung von Rechnern entsteht, liegt nach Angaben von Mainova bei etwa 30 Grad. Drei Großwärmepumpen in einer Heizzentrale sollen die Temperatur auf rund 65 Grad anheben.

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Nach Angaben der Unternehmen müssen Mieterinnen und Mieter des Wohnviertels nicht ausziehen. Arbeiten in den Wohnungen sollen in der heizfreien Zeit stattfinden, während der Bauarbeiten gebe es eine Mietminderung. Zu den Kosten für die Mieter und zur Investitionssumme machen die Unternehmen keine Angaben.

Die Unternehmen geben an, dass der CO2-Ausstoß durch die Umstellung um rund 650 Tonnen im Jahr sinken wird, der Strombedarf der Wärmepumpen sei dabei eingerechnet. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) sprach von einem wichtigen Meilenstein für die Wärmewende in Frankfurt. Das Projekt knüpft an das benachbarte Quartier Franky an, das seit 2023 einen Teil seines Wärmebedarfs mit Abwärme von Telehouse deckt.

«Die Ansiedlung von Rechenzentren bietet Kommunen vielfältige Chancen für ihre wirtschaftliche und digitale Entwicklung», teilte das hessische Digitalministerium auf Anfrage mit. Neben Gewerbesteuereinnahmen und dem Ausbau digitaler Infrastruktur eröffneten sich aber auch neue Möglichkeiten für eine nachhaltige Stadtentwicklung «etwa durch die Nutzung von Abwärme für lokale Wärmenetze oder die Aktivierung von Brachflächen».

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