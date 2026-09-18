Acht Verletzte bei Brand in Notunterkunft in Stuttgart
Das Dachgeschoss bleibt unbewohnbar: Nach dem Brand werden alle Bewohner auf andere Stockwerke verteilt. Was bisher bekannt ist.
Stuttgart (dpa/lsw) - Acht Menschen sind bei einem Brand in einer Notunterkunft für Obdachlose in Stuttgart verletzt worden. Sechs von ihnen kamen in Kliniken, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach brannte es am frühen Morgen zunächst in einem Zimmer der Unterkunft.
Die Einsatzkräfte brachten die Menschen aus dem Gebäude in Bad Cannstatt ins Freie. Das Dachgeschoss ist den Angaben nach derzeit nicht bewohnbar. Alle Bewohner wurden deshalb auf den anderen Stockwerken untergebracht. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen, sagte eine Polizeisprecherin.